Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини

Модель взволновала поклонников новым контентом в откровенном образе. Фото: instagram.com/anacheri

Американская фитнес-модель 35-летняя Ана Чери взбудоражила фанатов пикантными кадрами.

В Instagram она поделилась видео в мини-бикини. Модель послала поклонникам воздушный поцелуй и радостно смеялась.

Звезда купалась в бассейне среди пальмовой зелени и соблазнительно позировала перед камерой в тигровом купальнике.

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Чери распустила длинные волосы и мокрой вышла из воды. Так она продемонстрировала своей двенадцатимиллионная армии подписчиков минималистичный наряд на шнуровке.

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Американская фитнес-модель Ана Чери позировала в откровенном монокини. Для пикантности Чери вивалялася в песке. Волосы заплела в косу.