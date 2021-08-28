Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 414
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 1188
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 7173
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 756
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 405
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 585
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1431
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 918
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
3
4
9
5
3
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Видео
Все видео
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
На производстве произошел сильный взрыв
На производстве произошел сильный взрыв
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В самой сухой пустыне мира выпал снег
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 783
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1476
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1170
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1656
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 423
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 21:08

Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини

  Комментировать
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
Модель взволновала поклонников новым контентом в откровенном образе. Фото: instagram.com/anacheri

Американская фитнес-модель 35-летняя Ана Чери взбудоражила фанатов пикантными кадрами.

В Instagram она поделилась видео в мини-бикини. Модель послала поклонникам воздушный поцелуй и радостно смеялась.

Звезда купалась в бассейне среди пальмовой зелени и соблазнительно позировала перед камерой в тигровом купальнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон

Чери распустила длинные волосы и мокрой вышла из воды. Так она продемонстрировала своей двенадцатимиллионная армии подписчиков минималистичный наряд на шнуровке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от AnaCherí (@anacheri)

Американская фитнес-модель Ана Чери позировала в откровенном монокини. Для пикантности Чери вивалялася в песке. Волосы заплела в косу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Названа дата возвращения Ломаченко

Принц с принцессой развелись после 15 лет супружеской жизни

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Горящий самолет упал на толпу

Пропавшую 6-летнюю девочку нашли убитой в километре от дома

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 10044
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 7173
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4563
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4275
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4032
Мир
Великобритания из Кабула вывезла 200 кошек и собак и завершила эвакуацию
Великобритания из Кабула вывезла 200 кошек и собак и завершила эвакуацию Просмотров: 63
В Великобритании стартует вакцинация подростков
В Великобритании стартует вакцинация подростков Просмотров: 63
Затонул сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы
Затонул сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы Просмотров: 873
На границе Польши стало больше нелегалов из Беларуси
На границе Польши стало больше нелегалов из Беларуси Просмотров: 144
Российские силовики задержали продюсера солиста Rammstein Линдеманна
Российские силовики задержали продюсера солиста Rammstein Линдеманна Просмотров: 648
Больше всего комментируют
13
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
10
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 333
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть