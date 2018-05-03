Американский журналист снимет фильм о Дональде Трампе

Журналист снимет фильм о Трампе под названием "Ученик". Фото: Styler RBC

Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе.

Планируемое название картины – Ученик (The Apprentice). В фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти, пишет Hollywood Reporter.



Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".



"Я давно восхищен его историей происхождения", – заявил журналист.

Президента США Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира. Письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии в общем подписали 17 конгрессменов. В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что президент США Дональд Трамп "без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион".