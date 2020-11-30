Американский словарь выбрал самое популярное слово 2020 года

Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2020 года "пандемию".
Только в марте значение слова искали на 4 тыс.% больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте словаря.
Отмечается, что с 20 января популярность запроса на слово "пандемия" начала расти. Впервые всплеск поиска произошел 3 февраля, когда в США из больницы выписали 1-го пациента с Covid-19.
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Всемирная организация Здравоохранение 11 марта официально назвала коронавирус пандемией, и именно тогда это слово пользователи искали чаще всего.
По сравнению с 2019 годом количество запросов на слово "пандемия" выросла на 115 806%.
Другие слова, которые активно искали пользователи:
"Коронавирус" - поиски слова выросли на 165 551%;
"Defund" - прекратить финансирование - его искали на 6059% чаще. Это слово стало популярно на фоне антирасистских протестов;
"Мамба" - прозвище американского баскетболиста Коби Брайанта, который погиб 26 января. Слово искали на 934% чаще, чем 2019 года;
"Kraken" - мифическое скандинавское морское чудовище. Поиск слова вырос на 128 000% 23 июля, когда Национальная хоккейная лига в Сиэтле выбрала название для команды;
"Карантин" - искали на 1856% чаще.
Оксфордский словарь английского языка не смог выделить наиболее употребительное слово 2020 года, опубликовав вместо него целый ряд понятий.
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