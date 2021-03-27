Американский штат впервые ввел цифровой паспорт Covid-вакцинации

Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от Covid-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.

Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.

"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - написал он.

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Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.

Виробників Covid-вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за наслідки щеплень.