Американские власти намеренно поддерживают "тревожные новости" относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN

В CNN считают, что США намеренно разгоняет истерику по отношению к Украине. Фото: WP

Администрация Белого дома специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

Раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российское планирование, притупить эффективность любых операций и, наконец, сдерживать военные действия, пишет CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Госдепе и разведке США.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох, а российские военные и разведчики жалуются на раскрытие их планов Соединенными Штатами.

"Россияне интересуются, есть ли у них крот. Обнародование информации полезно, чтобы заставить их усомниться в себе", — отмечает собеседник издания.

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У этой тактики есть несколько громких прецедентов времен холодной войны. В 1962 году администрация президента Джона Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе на фоне обострения из СССР, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Британии.

"В 2022 году цель более оперативна: это попытка лишить России того же элемента неожиданности, которым она воспользовалась в 2014 году, когда оккупировала Крым", — говорится в статье.

Россия продолжает накапливать войска до границ Украины, а сценарий нападения может предусматривать захват почти половины украинского вооружения к востоку от Днепра. Страна-агрессор привлекла уже почти 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой – 800-900 военнослужащих, но их количество растет ежедневно.