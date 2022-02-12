Американские власти намеренно поддерживают "тревожные новости" относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1152
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 1881
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 1413
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 243
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3024
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6120
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1818
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
10
10
5
7
9
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1575
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2745
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1278
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 117
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 04:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

Американские власти намеренно поддерживают "тревожные новости" относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN

  Комментировать
Американские власти намеренно поддерживают &quot;тревожные новости&quot; относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN
В CNN считают, что США намеренно разгоняет истерику по отношению к Украине. Фото: WP

Администрация Белого дома специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

Раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российское планирование, притупить эффективность любых операций и, наконец, сдерживать военные действия, пишет CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Госдепе и разведке США.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, администрация Байдена считает, что президент России Владимир Путин был застигнут врасплох, а российские военные и разведчики жалуются на раскрытие их планов Соединенными Штатами.

"Россияне интересуются, есть ли у них крот. Обнародование информации полезно, чтобы заставить их усомниться в себе", — отмечает собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все может пойти по безумному сценарию" - Байден убеждает американцев покинуть Украину

У этой тактики есть несколько громких прецедентов времен холодной войны. В 1962 году администрация президента Джона Кеннеди опубликовала фотографии советских баллистических ракет, размещенных на Кубе на фоне обострения из СССР, отчасти для того, чтобы убедить скептически настроенную прессу в США и Британии.

"В 2022 году цель более оперативна: это попытка лишить России того же элемента неожиданности, которым она воспользовалась в 2014 году, когда оккупировала Крым", — говорится в статье.

Россия продолжает накапливать войска до границ Украины, а сценарий нападения может предусматривать захват почти половины украинского вооружения к востоку от Днепра.

Страна-агрессор привлекла уже почти 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой – 800-900 военнослужащих, но их количество растет ежедневно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американские власти намеренно поддерживают "тревожные новости" относительно возможного полноценного вторжения РФ в Украину - CNN». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 25805
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 13599
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 10665
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6759
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 6498
Мир
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
10
 Просмотров: 153
Чтобы успокоить союзников по НАТО: американские войска отправят в Польшу дополнительные силы
Чтобы успокоить союзников по НАТО: американские войска отправят в Польшу дополнительные силы Просмотров: 18
Археологи нашли мозаику с танцующими женщинами
Археологи нашли мозаику с танцующими женщинами Просмотров: 81
Американцев призвали в течение 48 часов покинуть Украину
Американцев призвали в течение 48 часов покинуть Украину Просмотров: 1089
Протесты дальнобойщиков: в Канаде ввели чрезвычайное положение
Протесты дальнобойщиков: в Канаде ввели чрезвычайное положение Просмотров: 477
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
2
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 24
Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy
  • Мне все равно
Просмотреть