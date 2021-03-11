Американцы получат по $1,4 тысячи помощи. Байден подписал "план спасения Америки"

Байден подписал "План спасения Америки". Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса объемом 1,9 трлн долларов.

Байден заявил, что это исторический закон, направленный на "восстановление скелета страны", сообщает AP.

В пакет мер входит выделение около 400 млрд долларов на борьбу с пандемией и около 1 трлн долларов - на помощь населению, остальные - на стимулирование экономики. Американцы, зарабатывающие меньше 75 000 долларов в год, и супружеские пары, зарабатывающие менее 150 тыс. долларов, получат выплату в размере 1400 долларов.

Байден вскоре выступит в прайм-тайм, впервые с момента вступления в должность, и расскажет "о том, через что США прошли как нация в прошлом году, и что будет дальше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся

10 марта "план спасения Америки" одобрила Палата представителей. Джо Байден приветствовал решение, заявив, что США продвигаются вперед с ресурсами, необходимыми для вакцинации нации.