Американцы получат по $1,4 тысячи помощи. Байден подписал "план спасения Америки"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 2340
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 144
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1377
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 918
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1503
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1530
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2565
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1971
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
5
20
5
4
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней
&quot;После университета надо отработать в опасном районе&quot; - Украинка о зарплатах в Турции
"После университета надо отработать в опасном районе" - Украинка о зарплатах в Турции
НАТО провело учения возле Одессы
НАТО провело учения возле Одессы
Видео
Все видео
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Авария украинского судна в Черном море: появилось видео трагедии
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1377
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 288
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 00:05

Американцы получат по $1,4 тысячи помощи. Байден подписал "план спасения Америки"

  Комментировать
Американцы получат по $1,4 тысячи помощи. Байден подписал &quot;план спасения Америки&quot;
Байден подписал "План спасения Америки". Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса объемом 1,9 трлн долларов.

Байден заявил, что это исторический закон, направленный на "восстановление скелета страны", сообщает AP.

В пакет мер входит выделение около 400 млрд долларов на борьбу с пандемией и около 1 трлн долларов - на помощь населению, остальные - на стимулирование экономики. Американцы, зарабатывающие меньше 75 000 долларов в год, и супружеские пары, зарабатывающие менее 150 тыс. долларов, получат выплату в размере 1400 долларов.

Байден вскоре выступит в прайм-тайм, впервые с момента вступления в должность, и расскажет "о том, через что США прошли как нация в прошлом году, и что будет дальше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся

10 марта "план спасения Америки" одобрила Палата представителей. Джо Байден приветствовал решение, заявив, что США продвигаются вперед с ресурсами, необходимыми для вакцинации нации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американцы получат по $1,4 тысячи помощи. Байден подписал "план спасения Америки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 137211
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 39369
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 23247
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 14742
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 11025
Мир
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
6
 Просмотров: 522
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
5
 Просмотров: 1656
В ЕС приняли решение относительно вакцины AstraZeneca
В ЕС приняли решение относительно вакцины AstraZeneca Просмотров: 810
В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломатаУ
В Польше объявили персоной нон грата белорусского дипломатаУ Просмотров: 117
Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы
Ворам туалетной бумаги дали по 40 месяцев тюрьмы Просмотров: 423
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 567
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть