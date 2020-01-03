Американцы ликвидировали ракетами иранского генерала

США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани во время ракетного удара по Багдаду. Фото - youtube.com/Dahboo777

Стало известно, кто погиб в результате ракетных ударов США вблизи аэропорта в Багдаде 3 января. Это командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Соединенные Штаты подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде. Пентагон ожидает проведения ДНК экспертизы, чтобы подтвердить факт смерти этих людей, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в Минобороны США.

По данным Al Arabiya, двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааб" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, которые прибыли в багдадский аэропорт". Он временно прекратил работу.

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Батальон "Аль-Кудс" - одна из самых боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась возможностями его командующего - генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааб" сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Серия мощных взрывов прогремела ночью 3 января на подступах к международному аэропорту Багдада. Это был ракетный обстрел, по меньшей мере 8 человек погибли. Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с помещением для грузов, взорвав две машины.