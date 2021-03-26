Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений

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В США штат Алабама накрыли 8 мощных торнадо.

Погибли по меньшей мере 5 человек в округе Калхун на востоке Алабамы. Количество пострадавших пока не известно. Об этом сообщает АP.

Из-за стихийного бедствия тысячи людей остались без домов над головой. В некоторых домах снесло верхние этажи и крыши. Более 35 тыс. жителей Алабамы остались без электричества. Мэр Сентрвилля Майк Окли сообщает, что от торнадо пострадал местный аэропорт.

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"Самолеты разорваны, как игрушки. Есть дома, которые полностью разрушены, вывернутые деревья и линии электропередач", - говорит мэр.

Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движение по улицам, повреждены опоры инженерных сетей.

В провинции Измир, Турция, ночью пронесся торнадо. 16 человек травмированы. Инцидент вызвал значительные разрушения. Вечером в Измире начался сильный дождь со шквальным ветром. После этого по побережью пронесся торнадо.