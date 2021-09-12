Акула разорвала серфера - подробности нападения

В Австралии серфер умер от травм, полученных во время нападения акулы. Фото: pexels.com

В Австралии акула напала и разорвала 30-летнего серфера. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Инцидент произошел утром 5 сентября в австралийском штате Новый Южный Уэльс на местном Изумрудном пляже. Серфер катался, и вдруг на него напала акула и укусила один раз. Крики о помощи услышали. К пострадавшему сразу бросились спасатели, которые были на пляже, и неравнодушные отдыхающие, сообщает The Guardian.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

"Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти", - сообщили в больнице.

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В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис 51-летний мужчина отдыхал на пляже с друзьями и решил зайти в воду справить нужду. На пляже не было туалетов. В океане его разодрала акула.