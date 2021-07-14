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среда, 14 июля 2021 15:26

Акула разодрала мужчину, который хотел справить нужду в воде

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Акула разодрала мужчину, который хотел справить нужду в воде
Акула откусила мужчине руку по локоть. Фото: pixabay.com

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис 51-летний мужчина отдыхал на пляже с друзьями и решил зайти в воду справить нужду. На пляже не было туалетов. В океане его разодрала акула.

Об этом сообщило издание Daily Star.

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Погибший зашел в воду по пояс и на него напала акула. Хищник откусил ему руку по локоть и разодрал ногу. Мужчину вытащили на берег и госпитализировали. Он умер в больнице.

"Друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг увидел, что тот борется с чем-то. В воде появилось много крови", - прокомментировал свидетель инцидента Эдриан Гомеш.

На пляже есть объявление, что купание в океане запрещено. Однако мужчины проигнорировали запрет.

В Иордании, на курорте Красного моря акула откусила пятку парапланеристу.

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