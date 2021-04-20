Актриса сфотографировалась голой с семилетним сыном и загремела за решетку

Фото Акуапем, за которое ее приговорили к трем месяцам / Twitter Акуапем поло

Актрису из африканской Ганы Акуапем Полоо приговорили к 90-дневному тюремному заключению за публикацию обнаженного фото с семилетним сыном. Полоо замужем иметь ребенка.

Окружной суд ганской столице Аккры приговорил актрису, настоящее имя которой Розмонд Браун, за то, что опубликовала обнаженную фото себя с малолетним сыном в соцсетях. Об этом пишет ВВС.

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Американская реперка Карди Би выступила в защиту Полоо и считает тюремное заключение для нее слишком суровым. Она посетила Гану в декабре 2019-го, и предлагает теперь в качестве альтернативного наказания ганскому суда дать поло испытательный срок в соцсетях или общественные работы.

В июле 2020-го поло опубликовала в интернете частично обнаженную фото себя и сына в рамках празднования его седьмого дня рождения. Полиция Ганы взяла ее на допрос через этот поступок. Общественность Ганы возмутило использование ребенка в интернете.

Акуапем признала себя виновной в публикации непристойных материалов, участие в домашнем насилии способом, который подрывает конфиденциальность и неприкосновенность другого лица, и участие в домашнем насилии, которое портит достоинство другого человека.