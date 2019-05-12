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воскресенье, 12 мая 2019 19:55

Активисты вылили на площади 300 литров бутафорской крови

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Активисты вылили на площади 300 литров бутафорской крови
В Париже экологические активисты вылили 300 литров крови. Фото: AFP

В Париже экологические активисты вылили 300 литров бутафорской крови на площади Трокадеро.

Участники акции призывают власти принять меры для сохранения биоразнообразия. Об этом сообщает France 24.

Активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Остановите шестое массовое вымирания".

Кроме того, в другом французском городе Бордо полиция задержала шесть активистов движения Extinction Rebellion, что ведет борьбу против изменения климата, из-за размещения баннера на биржевой площади.

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Около 30 активистов общественной инициативы "ВимкниРосiйське" провели акцию протеста у офиса компании "Национальные информационные системы", что производит новостные программы для телеканала "Интер". Участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканалу символическую "черную метку".

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