Активисты РЕТА ходят голыми и бросают краски в меховые шубы

Активисты РЕТА в Сиднее провели акцию против использования кожи в моде перед Неделей австралийской моды, 31 мая 2021 года / Getty Images

21 августа 1980 года американские защитники прав животных Ингрид Ньюкирк и Алекс Пачеко основали организацию "Люди за этичное обращение с животными", PETA. Начав скромно, организация вскоре стала ведущей и самой противоречивой по защите прав животных в мире.

Интерес Ньюкирк к защите животных начался 11 лет перед этим, когда она нашла нескольких брошенных котят и была потрясена условиями, которые поджидали их в приюте для животных Нью-Йорка. Она отказалась от планов стать биржевым маклером и вместо этого сосредоточилась на животных. В 1980 году начала встречаться с аспирантом и активистом Пачеко, который плавал на борту корабля для защиты китов, и вскоре они стали соучредителями PETA. Они привлекли в организацию тысячи сторонников.



Первая крупная кампания PETA началась в следующем году, когда Пачеко получил работу в исследовательском центре, чтобы разоблачить эксперименты, проводимые там на обезьянах. PETA распространила фото обезьян, которых содержали в ужасных условиях, что привело к полицейскому рейду и, в итоге, к первому обвинительному приговору по обвинению в жестоком обращении с животными.

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Дальше PETA продолжала уделять внимание жестокому обращению с животными. Они продолжали проводить тайные операции и подавать иски, но, пожалуй, наиболее известны были маркетинговыми кампаниями. В рекламной кампании начала 1990-х они изобразили кровавые сцены с бойни животных с такими надписями как "Хочешь с этим картошку?". В другой кампании несколько обнаженных знаменитостей выступили в знак протеста против меховой индустрии. Активисты РЕТА в кампаниях носят костюмы в виде животных, раскрашивают под них тело или вообще ходят голые, чтобы привлечь внимание к своим темам, или даже бросают красную краску, что символизирует кровь, в людей в мехах.

PETA критикуют со всех сторон. Многие считают их экстремистами и находят их методы неприятными, в то время как другие критикуют готовность PETA работать с корпорациями в таких отраслях, как фаст-фуд или мода, для постепенного улучшения условий содержания животных. Третьи утверждают, что PETA играет огромную роль, сосредотачивая внимание на спорах в СМИ, а не на конкретных изменениях.

Тем не менее, PETA добилась ряда реформ в области прав животных - убедила некоторые из крупнейших мировых модных брендов не использовать мех, запретить испытания на животных в более чем 46 тыс. компаниях по уходу за собой, прекратила использование животных в автомобильных краш-тестах, закрыла рад цирков с животными, и разоблачила тысяч случаев жестокого обращения с животными по миру.





