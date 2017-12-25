Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане

Фото: sozcu.com.tr

Участница женского движения Femen устроила акцию протеста в Ватикане, перед рождественской службой, которую проводил Папа Римский Франциск.

Об этом сообщает "Апостроф".

На фотографии активистка с обнаженной грудью стоит на фоне рождественских яслей.

В организации заявили, что активистка собой олицетворяет Деву Марию, которая выступает "против патриархальных религиозных институтов и их многовековой практики насилия и угнетения женщин".

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"В то время как Мария сегодня выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви, аборт по-прежнему, является незаконным в 20 странах мира и крайне ограничен в десятках других. Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена , женщины - законные владельцы их тел ", - отметили в Femen.

Вечером 31 октября организация Femen провела дерзкую акцию возле магазина Roshen в районе станции метро "Арсенальная" в Киеве. Полуголая активистка облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи "Сладости или импичмент".