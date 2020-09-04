Актер сериала "Санта-Барбара" покончил жизнь самоубийством

Актер сериала "Санта-Барбара" покончил с собой. Фото: Twitter

Актер сериала "Санта-Барбара" 61-летний Питер Ликасси не справился с длительной депрессией и 27 августа покончил с собой.

О его смерти сообщил друг Майкл Сигел в Facebook.

"Мой друг, мой брат, мой партнер по комедии Питер Ликасси проиграл битву с депрессией и покончил с собой. Питер много лет боролся с ней, скрывая личную жизнь. Он был добрым и щедрым, сделал бы все для друзей. А еще грубым и всегда заступался за свои идеалы ", - говорится в публикации Сигеля.

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Питер Ликасси родился в 1959 году. На экранах дебютировал в 1984-м. Через 5 лет артист снялся в нескольких эпизодах сериала "Санта-Барбара". Он также известен по роли мороженщика в ленте "Клоуны-убийцы из космоса".