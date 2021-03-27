Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 279
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1935
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 117
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 180
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 225
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 252
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 846
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 657
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 621
Фото
Все фото
3
4
22
7
4
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
В Польше установили памятник украинскому священнику
В Польше установили памятник украинскому священнику
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 180
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 846
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 306
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 216
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 12:36

Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами

  Комментировать
Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами
В разных районах Минска наблюдаются спецтранспорт, автобусы и силовики. ФОТО: TUT.by

Сегодня утром дворец самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске окружено усиленными нарядами внутренних войск и водометами.

В столице Беларуси ездят милицейские авто с колючей проволокой, информирует минский информационный портал TUT.by.

Людей задерживают возле станции метро "Пушкинская", сообщает Euroradio.

В связи с этим оппозиция просит участников сегодняшней акции протеста быть внимательными, осторожными и "преждевременно" не выдавать себя.

Телеграмм-каналом BY-POL опубликовал организационные установки:

"Точка нашего окончательного сбора - площадь Бангалор! 14:00! Не используйте очевидные пути подхода! Петляйте, выходите из дворов или неожиданных точек, заходите в торговые центры поблизости и готовьтесь быстро собираться в группы! Хорошо, что направлений и пространства на Бангалоре даже больше, чем на Стеле. Не указывают себя флагами и символикой преждевременно, будьте осторожны и контролируйте пространство вокруг себя. НЕ пидставляйтеся, если для этого нет никакой необходимости! ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси осудили более 100 протестующих за "насилие над силовиками"

Противники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко планируют собраться в Минске 27 марта в 14:00.

Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 сторонников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 8631
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 8028
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 7011
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 5202
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 4 Просмотров: 4941
Мир
Преступники перерабатывают игрушечное оружие в боевое
Преступники перерабатывают игрушечное оружие в боевое
В противовес китайскому: Байден предлагает создать инфраструктурный проект
В противовес китайскому: Байден предлагает создать инфраструктурный проект Просмотров: 18
В перестрелке погибли 2 человека
В перестрелке погибли 2 человека Просмотров: 63
Можно сделать секс-робота, похожего на вашу бывшею или бывшего
Можно сделать секс-робота, похожего на вашу бывшею или бывшего Просмотров: 189
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
4
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
2
Только в случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о поставках воды в оккупированный Крым
Голосов: 125
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть