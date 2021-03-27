Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами

В разных районах Минска наблюдаются спецтранспорт, автобусы и силовики. ФОТО: TUT.by

Сегодня утром дворец самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске окружено усиленными нарядами внутренних войск и водометами.

В столице Беларуси ездят милицейские авто с колючей проволокой, информирует минский информационный портал TUT.by.

Людей задерживают возле станции метро "Пушкинская", сообщает Euroradio.

В связи с этим оппозиция просит участников сегодняшней акции протеста быть внимательными, осторожными и "преждевременно" не выдавать себя.

Телеграмм-каналом BY-POL опубликовал организационные установки:

"Точка нашего окончательного сбора - площадь Бангалор! 14:00! Не используйте очевидные пути подхода! Петляйте, выходите из дворов или неожиданных точек, заходите в торговые центры поблизости и готовьтесь быстро собираться в группы! Хорошо, что направлений и пространства на Бангалоре даже больше, чем на Стеле. Не указывают себя флагами и символикой преждевременно, будьте осторожны и контролируйте пространство вокруг себя. НЕ пидставляйтеся, если для этого нет никакой необходимости! ".

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Противники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко планируют собраться в Минске 27 марта в 14:00. Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 сторонников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.