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понедельник, 16 июля 2018 11:19

Айсберг весом 11 млн тонн угрожает селу

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Айсберг весом 11 млн тонн угрожает селу
Айсберг размером с гору приплыл к берегам села в Гренландии.

Айсберга весом 11 млн т дрейфует возле села на западном побережье Гренландии. Если от него отколется кусок - населенный пункт накроет цунами.

По словам датских метеорологов ледник шириной 198 м, длиной - как два футбольных поля и высотой 91 м. Что будет происходить дальше с огромной глыбой льда - зависит от погоды, пишет Fox News.

"Айсберги для нас не редкость. Но ледник размером с гору доплыл к нашим берегам впервые", - говорит Сусанна Еліассен, член сельского совета Иннаарсуите.

Сильный ветер может отнести айсберг в море Баффина. Другой вариант - теплые дожди растопят ледник и от него отколется большой кусок. Волна, вызванная его падением в воду, смоет село.

"Это не мирный ледник", - говорит Йорг Шефер, исследователь климата в обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета.

33 человека переселены в безопасные места внутри страны. Других попросили забрать от айсберга свои лодки.

"Мы очень обеспокоены и боимся", - говорит Карл Петерсен, председатель сельского совета в Иннаарсуите.

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В июне прошлого года землетрясение вызвало цунами в районе села Нуугаациак. Тогда смыло 11 домов и погибло четыре человека. На видео, размещенном в сети, видно, как жители бегут, а волны уничтожают их дома.

Тем временем жители внимательно следят за прогнозом погоды. На следующей неделе в этом районе будут относительно спокойные ветры. В воскресенье 22 июля прогнозируется дождь, который может стать решающим для местных жителей.

Благодаря рыбакам лиса, попавшая в водную ловушку, вернулась на сушу. Маленькому животному угрожал не только грозный океан, но и голодные чайки. Неожиданная находка попалась рыбакам в водах возле восточного побережья Канады. В то время айсберг отнесло на 7 км от суши. Мужчины увидели, что это была лиса, только когда подплыли вплотную.

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