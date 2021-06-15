Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден

Байден: Украина вступит в НАТО, если выполнит требования. Фото: Reuters

Украина может вступить в НАТО, если выполнит ряд требований и преодолеет коррупцию.

"Им все еще нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству в НАТО, поэтому увидим", сказал президент США Джо Байден в Брюсселе, отвечая на вопрос о перспективах присоединения Украины к НАТО.

Он добавил, что Украине нужно будет убедить страны-члены НАТО и это будет непросто, сообщает "Голос Америки".

На вопрос, вторжение России в часть Украины навсегда исключает возможность вступления Украины в Альянс, Байден ответил - нет.

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Он отметил, что США сделают все, чтобы помочь Украине в противостоянии прямой российской агрессии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.