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понедельник, 21 февраля 2022 09:37

Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы
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Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фотографии российских войск у границ Украины
Фото: Reuters
Большое количество российских войск разместили у северо-восточных границ Украины с Россией
У Maxar кажуть, що переміщення російських військ спостерігається на північному заході від Білгорода

Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фотографии российских войск у границ Украины.

Большое количество российских войск разместили у северо-восточных границ Украины с Россией, сообщает CNN.

В Maxar говорят, что перемещение российских войск наблюдается на северо-западе от Белгорода и у Солоты и Валуек Белгородской области, в 35 км от границы. Там развертываются новые силы РФ.

"Эта активность отличается от развертывания ранее наблюдавшихся подразделений. До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. 20 февраля большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвой бронетехники" , – говорится в сообщении.

В местах, где российские войска наблюдали 13 февраля, их почти не осталось.

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Военную технику видели к востоку от Валуек. Это в 15 км от границы с Украиной.

Российская Федерация сосредоточила на расстоянии удара от Украины около 75% основных боевых единиц страны. Такое сосредоточение сил является одной из причин, по которой США считают, что РФ готова к нападению. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американского чиновника, у которого есть сведения от разведки.

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