Агрессивные пчелы до смерти искусали мужчину

В американском штате Техас 73-летний мужчина погиб после того, как его покусал рой агрессивных пчел.
Об этом сообщило издание Fox 29.
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В полицию обратилась жена и заявила, что мужа покусал рой пчел. Он потерял сознание.
Женщина пыталась самостоятельно его спасти, но пчелы напали и на нее.
Спасатели в защитных костюмах прибыли на место инцидента. Они доставили американца в больницу. Там он и умер.
В селе Малый Шпаков в Ровенской области 61-летнего мужчину до смерти искусали пчелы на пасеке. Тело нашли во дворе частного дома.
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