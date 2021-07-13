Агрессивные пчелы до смерти искусали мужчину

Агрессивные пчелы покусали мужчину и он умер. Фото: REUTERS

В американском штате Техас 73-летний мужчина погиб после того, как его покусал рой агрессивных пчел.

Об этом сообщило издание Fox 29.

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В полицию обратилась жена и заявила, что мужа покусал рой пчел. Он потерял сознание.

Женщина пыталась самостоятельно его спасти, но пчелы напали и на нее.

Спасатели в защитных костюмах прибыли на место инцидента. Они доставили американца в больницу. Там он и умер.

В селе Малый Шпаков в Ровенской области 61-летнего мужчину до смерти искусали пчелы на пасеке. Тело нашли во дворе частного дома.