Агент ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн после отравления Навального

Константин Кудрявцев, который вероятно отравил Алексея Навального, купил квартиру в Москве. Фото: liga.net

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, который принимал участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, по данным расследования Bellingcat, купил квартиру в Москве за 7 млн ​​руб.

Покупку он совершил через 2 месяца после инцидента, сообщило "Радио Свобода".

Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал 15 февраля в Facebook договор купли-продажи.

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Сведения о квартире Кудрявцева содержатся в материалах уголовного дела, которое возбудили против юриста ФБК Любви Соболь. Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении в квартиру агента ФСБ.

Объяснить источник дохода Кудрявцева невозможно. Его жена не работала последние 16 лет, а теща является пенсионером.

"Наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение", - комментируют в ФБК.

Видео разговора российского оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем с ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.