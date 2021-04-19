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понедельник, 19 апреля 2021 01:53

Афроамериканец устроил стрельбу в Техасе, есть погибшие

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Афроамериканец устроил стрельбу в Техасе, есть погибшие
Злоумышленника разыскивают правоохранители. Фото: Pixabay

Мужчина открыл огонь по прохожим на окраине американского города Остин, штат Техас. Трое взрослых скончались от ранений на месте.

По данным полиции, мужчина открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Об этом сообщает телеканал KSAT.

Позже правоохранители заявили, что у них появился подозреваемый. Это темнокожий 41-летний Стивен Николас Бродерик. Именно его сейчас разыскивают правоохранители.

В то же время, в полиции предположили, что инцидент носит бытовой характер. В сообщении говорится, что "опасности для населения нет, хотя подозреваемый все еще на свободе". Врачи в свою очередь уточнили, что, помимо трех жертв, других погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.

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Ранее в США мужчина открыл стрельбу в торговом центре. В результате инцидента погиб один человек.

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