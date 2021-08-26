Афганская женщина родила на борту эвакуационного самолета: ребенка назвали в честь судна

Афганская женщина родила на борту эвакуационного самолета. Фото: Reuters

21 августа в самолете ВВС США, эвакуировавшего людей из Афганистана, родилась девочка. Ее назвали в честь военного судна С-17 с позывным Reach.

Поэтому новорожденную назвали Рич, пишет CNN.

Девочка родилась во время полета из Кабула. На борту оказалась беременная женщина, у нее начались схватки. Пилотам пришлось снижать высоту, чтобы стабилизировать ее давление и спасти жизнь матери и ребенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цифры впечатляют: сколько людей ждут эвакуации из Кабула

Самолет приземлился на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Мать с ребенком доставили в больницу.

"Мы общались с родителями. Они назвали девочку Рич. И сделали это потому, что позывной самолета C-17, доставившего их в Рамштайн, был Рич. Как пилот ВВС я мечтаю, чтобы Рич выросла, получила гражданство США и летала на истребителях ВВС США", - прокомментировал командир Европейского командования, генерал Тод Вильтс.

США завершают миссию в Афганистане, но эвакуацию американцев придется продолжить после 31 августа - крайнего срока, установленного талибами.