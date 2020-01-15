Афганистан и Пакистан накрыли снегопады: погибло более сотни человек

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В воскресенье, 12 января, горные районы Пакистана и Афганистана накрыл снегопад, который вызвал сход лавин. От суровых погодных условий погибло 126 человек.

Через лавины на подконтрольных Пакистана территориях Кашмира и в соседнем Афганистане только за последние сутки погибло 70 человек, сообщает AP.

"Лавины, вызванные сильным снегопадом, убили 55 человек в подконтрольном Пакистаном Кашмире и еще 15 человек погибли в соседнем Афганистане", - говорится в сообщении.

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По данным агентства, 13 января власти Кашмира объявила в пострадавших районах чрезвычайное положение. В Афганистане за сильного снегопада повреждены около 300 домов. В столице страны Кабуле температура снизилась до -15 градусов.

В итальянских Альпах недалеко от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. Трагедия произошла в субботу во второй половине дня на горном склоне на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в районе курорта Валь Сеналес.