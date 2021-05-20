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четверг, 20 мая 2021 11:45

Аферисты переодеваются в женщин, снимают жертв на видео, а потом шантажируют

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Аферисты переодеваются в женщин, снимают жертв на видео, а потом шантажируют
Полиция демонстрирует как ловко "женщины" превращаются в мужчин / Weibo

Аферисты в Китае переодеваются в женщин, снимают голых мужчин-жертв онлайн, а затем шантажируют, выманивая деньги.

Преступление стало настолько распространенным в Китае, что полиции пришлось сделать официальное предупреждение мужчинам по всей стране. Об этом пишет Daily Star.

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"Мужчины, не снимайтесь онлайн голыми. За этим может скрываться мошенничество", - предупредила китайская полиция.

Полиция показала эффектное видео перевоплощения соблазнительных женщин в мужчин. На видео - молодая привлекательная женщина только в бюстгальтере и трусиках. Затем она шаг за шагом становится мужчиной, снимая маску, искусственную грудь и кожу. Клип, первоначально опубликованный полицией в провинции Чжэцзян, распространили в китайской соцсети Weibo.

Полиция предупредила, что мошенники используют убедительную маскировку, чтобы записать на видео мужчин и собрать их личную информацию, которую затем используют для кражи личных данных и шантажа. Мошенники неделями "разводят" жертв, прежде чем приглашают в "голые" чаты и побуждают скачать то, что выглядит как приложение для видеочата, а на самом деле вирус. Он предназначен для сбора списка контактов их телефонов и электронной почты.

Департамент общественной безопасности провинции Гуандун сообщил, что за первые шесть месяцев 2020 года получили 9,2 тыс. жалоб на шантаж, связанный с так называемыми "голыми чатами". Полиция обнаружила более 10 банд и арестовала 86 преступников. Идентифицированы около 2000 жертв, и известно, что мошенники выманили у них почти $3 млн. Хотя часть жертв, возможно, была слишком посрамлена, чтобы заявить о себе. В последние годы в Китае участились случаи онлайн-мошенничества с "приманкой" голых женщин, особенно во время пандемии.

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