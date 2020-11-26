Афера с соцвыплатами: как заключенные обманули государство на $1 млрд

Правоохранители ведут сразу несколько дел, но не сообщают о задержанных. Фото: pixabay.com

35 тыс. американских заключенных подали заявления на выплату по безработице из фонда помощи пострадавшим от локдауна. Серийные убийцы и приговоренные к пожизненным срокам могли получить около $1 млрд.

Мошенничество стало возможным, поскольку в Калифорнии, в отличие от других штатов, не провели перекрестную проверку списков заключенных со списками заявлений. Ситуация зашла настолько далеко, что прокуроры попросили губернатора штата Гэвина Ньюсома вмешаться, пишет Politico.

Заключенные организовали мошенническую схему с собственной системой подачи заявлений. С марта по август из тюрем поступило запросов на $140 млн. Фонд оказания помощи безработным удовлетворил из них минимум 20 тыс. При этом в запросах фигурируют 133 осужденных к смертной казни, в том числе за массовые убийства. Только смертники получили около $420 тыс. Иногда деньги выплачивали заключенным, а иногда их родственникам. В некоторых случаях использовались поддельные номера соцстрахования и придуманные имена, например Джон Адамс или вообще Грязные Штаны.

Прокуратура получила сообщение из тюрем, где после прослушивания телефонных звонков стало понятно, что заключенные хвастаются тем, что обманывают систему. Во время проверки выяснилось, что деньги выплатили насильникам, торговцам людьми и другим жестоким преступникам.

Правоохранители ведут сразу несколько дел, но о задержанных не сообщают. Прокуроры настроены пессимистично, считая, что большинство денег ушло за пределы штата или страны.

Прокурор одного из округов назвала аферу "крупнейшим мошенничеством с использованием средств налогоплательщиков за всю историю Калифорнии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец обокрал Microsoft на $10 млн

Бывшая замдиректора регионального отделения банка завладела более 12 млн грн вкладчиков. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.