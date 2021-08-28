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суббота, 28 августа 2021 02:48

Аэропорт в Кабуле взяли под контроль американские военные

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Аэропорт в Кабуле взяли под контроль американские военные
Аэропорт в Кабуле охраняют американские военные. Фото: Reuters

Американские военные контролируют аэропорт в Кабуле.

"Мы должны проверить людей, прежде чем они выйдут на аэродром. Мы должны убедиться, что они не несут бомбы или любое другое оружие, которое может попасть на самолет", заявил генерал Кеннет МакКензи, сообщает AFP.

Более 5 тысяч американских военнослужащих, которые контролируют аэропорт, взяли на себя роль охранников на входе аэропорта в Кабуле.

Пентагон продолжит проверку беженцев на входе в аэропорт и при посадке на самолеты до 31 августа.

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В то же время боевики группировки "Талибан" заняли большую часть аэропорта Кабула и готовы взять его под полный контроль в эти выходные, как только американские военные его оставят, пишет Reuters.

После захвата талибами власти в Афганистане рейтинг президента США Джо Байдена упал до 46%. Показатель одобрения деятельности Байдена достиг самого низкого уровня с начала его президентства.

Кроме того, 75% американцев поддерживают командирование дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока процесс вывода военных США из страны не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, помогавшим военным США.

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