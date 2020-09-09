Адвоката Колесниковой могут лишить свободы

Адвоката Колесниковой Илью Салея задержали по уголовному делу. Фото: kyky

В квартире юриста штаба белорусского политика Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея 9 сентября провели обыск. Самого же мужчину задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, пишет TUT.BY.

Как говорится в сообщении, Салея обвиняют в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности.

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В избирательном штабе арестованного банкира Виктора Бабарико проводятся обыски, ранее оттуда люди в штатском и балаклавах увезли члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака.