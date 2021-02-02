Адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-заседания в суде

Адвоката отстранили от работы за секс с клиенткой. Фото: depositphotos.com

Перуанский адвокат Гектор Роблес занялся сексом со своей клиенткой во время онлайн-слушания в суде.

За интимным процессом в Zoom наблюдали все участники заседания, пишет The New Zealand Herald.

На кадрах видно, что Роблес сидит на стуле, а обнаженная клиентка садится ему на колени.

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Половой акт пыталась остановить помощница адвоката. Женщина сказала во время онлайн-заседания, что присутствующие видят процесс. Но адвокат не услышал помощницу.

"Мы являемся свидетелями непристойных действий. Это нарушение общественных норм морали. Более того, все записывается на национальном уровне", - заявил судья Джон Торрес.

Судья вызвал полицию, чтобы прекратить действия адвоката и его клиентки, потому что они не слышали замечаний.

Адвоката отстранили от участия в заседаниях. Ситуацией занимается прокуратура.

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