Адвокат Трампа встретился с представителем Зеленского - СМИ

Во время встречи Джулиани призвал украинскую власть расследовать два вопроса, которые интересуют Трампа. ФОТО: Reuters

Адвокат президента президента США Рудольф Джулиани сначала переговорил по телефону, а затем встретился в Мадриде с помощником президента Владимира Зеленского - Андреем Ермаком.

Об этом сообщило американское медиа The New York Times.

Во время встречи Джулиани призвал украинскую власть расследовать два вопроса, которые интересуют Трампа.

"Во-первых, расследование возможного вмешательства украинских чиновников в президентскую кампанию 2016 с целью нанести вред Трампу. Во-вторых, расследовать роль сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в газовом бизнесе в Украине", - указывает медиа.

Джулиани отметил изданию, что он "настойчиво" призвал Ермака "расследовать эти проклятые вещи".

А Ермака направили в США, чтобы выстроить отношения с представителями властей США, обсудить санкции для России и подготовить встречу для Зеленского с Трампом, указывает NYT. И добавляет, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер знает о встрече Джулиани с представителем Зеленского.

Человек из окружения Ермака подтвердила наличие такой встречи для theБабель:

"Андрей Ермак сейчас встречается с представителями разных сторон, в том числе была встреча с Джулиани. Главная цель - максимально четко и без искажений доносить позицию президента".

Также источник отметил, что в отношениях Украина-США есть "ряд недобросовестных посредников, которые сильно искажают информацию.

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Что значит "расследовать роль сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в газовом бизнесе в Украине"? Сын Байдена, которого сейчас медиа называют одним из основных соперников Трампа на выборах президента 2020 года, в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской компании Burisma, указывает НВ. Burisma связывают с экс-министром времен Азарова - Николаем Злочевским. Команда Трампа, указывает НВ, пытается доказать, что Байден в должности вице-президента США (2009-2017) продвигал интересы своего сына. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сын Байдена не фигурирует в украинских расследованиях. В конце июля с Рудольфом Джулиани в Нью-Йорке встречался мэр Киева Виталий Кличко.