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суббота, 11 мая 2019 17:47

Адвокат назвал врага Трампа в окружении Зеленского

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Адвокат назвал врага Трампа в окружении Зеленского
Рудольф Джулиани назвал Лещенко врагом Трампа. Фото: Reuters

Адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал врага Дональда Трампа и США в окружении Владимира Зеленского.

Одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон был нардеп Сергей Лещенко, сказал он в интервью Fox News.

"Он уже был признан виновным в отношении наших выборов 2016 года. В этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы исказить ее суть", - сказал Рудольф Джулиани.

Джулиани сказал, что его цель состояла в том, чтобы помочь расследованию об украинских чиновников, которые помогали Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

"Это расследование может выявить некоторых людей, которые инициировали и распространяли утверждения, которые были признаны ошибочными в результате двух расследований ФБР. Этот ложный заряд не возник из воздуха. Если этот заряд не возник в Украине, есть доказательства, что подтолкнули к жизни его именно там и подтолкнули незаконными средствами".

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Сам нардеп считает, что высказывания Рудольфа Джулиани обусловлены тем, что он понял, что его систематически обманывал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Думаю, все проще - Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко: 1) врет, что дело Бузины закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что черная бухгалтерия сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет; 3) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата, и решение не вступило в законную силу", - написал Сергей Лещенко в Facebook.

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани отменил визит в Украину. Планировал встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским

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