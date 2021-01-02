"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски

Фото: nrk.no

В Норвегии спасатели в субботу, 2 января, возобновили поиски пропавших без вести людей в результате оползня в общине Еррум.

Нашли мертвыми двух из 10 пропавших без вести людей. Об этом сообщает NRK.

В первые дни после катаклизма поисковые работы проводились с воздуха с помощью беспилотников и вертолетов из-за нестабильности почвы. Теперь спасатели работают непосредственно на месте оползня. В полиции отметили, что речь идет именно о спасательной операции, и выразили надежду, что еще возможно найти живых людей.

"Спасательная операция идет полным ходом. В зоне оползня работают три спасательные команды USAR и команды с собаками. Мы ищем там, где вероятнее всего могут быть люди. Среди прочего, мы подходили к некоторым авто, но никого не нашли", - рассказал координатор спасательной команды Рой Алквис.

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Среди пропавших без вести - двое несовершеннолетних, в том числе 2-летняя девочка. Самая старшая в списке - 69-летняя женщина.

Длина смещения составляет 700 метров, она серьезно повредила по меньшей мере 14 жилых домов, одно- или многоквартирных. Из опасной зоны в ночь 30 декабря эвакуировали более 1 тыс. жителей. 31 декабря эвакуировали жителей еще 14 домов - в общем 46 человек, так как на почве заметили подозрительные трещины, которые могут указывать на будущие смещение.

29 декабря во общине Еррум (административный центр - город Аск), что в 25 километрах от Осло, произошел оползень. По меньшей мере десять человек были травмированы. В последние дни в регионе прошли сильные дожди.