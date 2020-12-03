Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Политик Адольф Гитлер Ууона не знал о немецком диктаторе. Фото: tsn.ua

На региональных выборах в Намибии победил политик Адольф Гитлер Ууона с 85% поддержки избирателей.

Об этом написало немецкое издание BILD.

Немецкие журналисты узнали, что 54-летний мужчина носит такое имя с детства.

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Когда Намибия была колонией Германии, детей часто называли Адольф. Родители политика решили пойти еще дальше и назвали сына двойным именем - Адольф Гитлер. Они не были уверены, кто это такой.

По словам чиновника, узнал о немецком диктаторе уже взрослым. Он решил не менять документы, ведь пользовался только 1-й частью имени. Однако был вынужден афишировать свое полное имя во время выборах.

Намибия выставила на международный аукцион 170 диких слонов из-за засухи и увеличения популяции этих животных.