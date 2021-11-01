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понедельник, 01 ноября 2021 21:55

Администрация Байдена консультировалась с союзниками о безопасности на украинско-российской границе

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Администрация Байдена консультировалась с союзниками о безопасности на украинско-российской границе
Белый дом консультируется с союзниками по действиям России против Украины / Getty Images

Администрация президента США проконсультировалась с союзными странами о ситуации с безопасностью на украинско-российской границе.

Соответствующее заявление на брифинге сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"В минувшие выходные мы имели возможность консультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по Украине и убедиться, что защищаем и поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Продолжим внимательно следить за ситуацией", – сказал Салливан.

Американское издание The Washington Post 31 октября написало об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники у украинских границ. Там также говорилось, что это беспокоит власти в США и странах Европы.

В украинской разведке не подтвердили информацию о наращивании российских войск у украинских границ.

Оккупированные российской армией территории Украины превратились в экологические бомбы. Об этом президент Зеленский заявил на конференции ООН по изменению климата в британском Глазго.

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