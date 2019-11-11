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понедельник, 11 ноября 2019 23:48

Абсолютный рекорд: компания Alibaba за день продала товаров на $38,3 млрд

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Абсолютный рекорд: компания Alibaba за день продала товаров на $38,3 млрд
Компания Alibaba установила рекорд по продажам. Фото: CNBC

Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд по продажам в день одиноких людей 11 ноября. Компания в течении 24-часовой акции продала товаров на 268 млрд юаней - $38,3 млрд.

Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда человек как из Китая, так и со всего мира. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней - $16,3 млрд, что составляет более половины из всех продаж за весь день годом ранее. 11 ноября 2018 были реализованы товары на общую сумму 213,5 млрд юаней - $30,7 млрд.

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Как отмечается, в день холостяков продается больше товаров, чем за пять дней американского марафона по продаже по случаю дня благодарения и до киберпонедельником, в этом году этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря.


День одиноких людей или день холостяка - не совсем традиционный китайский праздник. Китайской компартии Жэньминь Жибао, студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана не случайно: по мнению доверчивых к магии цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - таким сравнением в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабную распродажу 11 ноября с 2009 года.

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