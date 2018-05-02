Я улыбаюсь и смеюсь - реакция россиянина на пожар в Кемерово

Автор: Instagram Кати Гордон Востриков и Катерина Гордон

Россиянин Игорь Востриков во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово потерял всю семью. Однако, это не мешает ему быть улыбающимся и радоваться жизни.

"Могу сказать, что я улыбаюсь и смеюсь. Я человек! Что я, по-вашему, должен делать, психологи вы диванные?!"- сказал россиянин в своем видеообращении к пользователям соцсети.

Людей за критику в свой адрес Востриков назвал "конченными дебилами".

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Такую реакцию у мужчины вызвали комментарии под фотографией, где он изображен улыбающимся вместе с певицей и владелицей юридической компании "Гордон и сыновья" Екатериной Гордон.

Видеообращение Вострикова появилось на YouTube.

По словам россиянина, он живой человек, поэтому имеет право на любые эмоции.

"По поводу желчи в мою сторону. Я не страдаю? Меня и за это винить собрались?" - возмутился россиянин.

В конце видео мужчина пообещал, что никогда этого не забудет и никому этого не простит.

"И виновата в этом система. Я пиарюсь на горе, на смерти своих, чтобы политические очки забить? Вы меня извините ... Вы конченые дебилы! Я не пиарюсь на костях!" - сказал Востриков.

Российская власть пытается дискредитировать кемеровские протестные настроения. Делает это с помощью их организатора - Игоря Вострикова. К такому выводу приводят последние заявления мужчины и реакция на них в соцсетях.