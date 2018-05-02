Я улыбаюсь и смеюсь - реакция россиянина на пожар в Кемерово

 
Ексклюзивы
1/5
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 189
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3483
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1098
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 540
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2232
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 180
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Просмотров: 7560
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
4 Просмотров: 2781
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
1 Просмотров: 1269
Фото
Все фото
41
26
4
14
17
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Бунты во Франции: задержаны более двух сотен человек
Бунты во Франции: задержаны более двух сотен человек
Протесты парализовали Армению
Протесты парализовали Армению
Видео
Все видео
В Бразилии во время пожара обвалилось 26-этажное здание
В Бразилии во время пожара обвалилось 26-этажное здание
Три человека упали под танк во время фестиваля в Петербурге
Три человека упали под танк во время фестиваля в Петербурге
Взрыв в Кабуле: показали видео с места происшествия
Взрыв в Кабуле: показали видео с места происшествия
Францию засыпало снегом - показали шокирующие видео
Францию засыпало снегом - показали шокирующие видео
В аварии разбилось 50 автомобилей
В аварии разбилось 50 автомобилей
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3483
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5706
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 693
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8667
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 684
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 апреля 2018
2 Просмотров: 5490
Усе по-чесному
У автобусі "Львів – Вроцлав" зайняті всі місця. Більшість пасажирів – чоловіки, які їдуть на заробітки. Біля мене сідає Денис із ...
среда, 02 мая 2018 16:29

Я улыбаюсь и смеюсь - реакция россиянина на пожар в Кемерово

  Комментировать
Автор: Instagram Кати Гордон
  Востриков и Катерина Гордон
Востриков и Катерина Гордон

Россиянин Игорь Востриков во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово потерял всю семью. Однако, это не мешает ему быть улыбающимся и радоваться жизни.

"Могу сказать, что я улыбаюсь и смеюсь. Я человек! Что я, по-вашему, должен делать, психологи вы диванные?!"- сказал россиянин в своем видеообращении к пользователям соцсети.

Людей за критику в свой адрес Востриков назвал "конченными дебилами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму осквернили аллею памяти жертв трагедии в Кемерово

Такую реакцию у мужчины вызвали комментарии под фотографией, где он изображен улыбающимся вместе с певицей и владелицей юридической компании "Гордон и сыновья" Екатериной Гордон.

Видеообращение Вострикова появилось на YouTube.

По словам россиянина, он живой человек, поэтому имеет право на любые эмоции.

"По поводу желчи в мою сторону. Я не страдаю? Меня и за это винить собрались?" - возмутился россиянин.

В конце видео мужчина пообещал, что никогда этого не забудет и никому этого не простит.

"И виновата в этом система. Я пиарюсь на горе, на смерти своих, чтобы политические очки забить? Вы меня извините ... Вы конченые дебилы! Я не пиарюсь на костях!" - сказал Востриков.

Российская власть пытается дискредитировать кемеровские протестные настроения. Делает это с помощью их организатора - Игоря Вострикова. К такому выводу приводят последние заявления мужчины и реакция на них в соцсетях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я улыбаюсь и смеюсь - реакция россиянина на пожар в Кемерово». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Самого дорогого в истории бокса поединка ждали более 5 лет

В Киеве запустили трамвай

После победы нас повезли на банкет: киевское "Динамо" второй раз выиграло Кубок кубков

Усама бен Ладен прикрывался женой, как живым щитом

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 97383
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 78594
Показали невероятную красоту мусульманских невест
Показали невероятную красоту мусульманских невест
16
 Просмотров: 72885
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 51882
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
6
 Просмотров: 35677
Мир
В США умер известный певец советской эстрады Вадим Мулерман
В США умер известный певец советской эстрады Вадим Мулерман Просмотров: 414
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 19564
В Армении возникла угроза продовольственного дефицита
В Армении возникла угроза продовольственного дефицита Просмотров: 189
Благодарю вас за прием и аппетитную жену - Макрон оконфузился на пресс-конференции
Благодарю вас за прием и аппетитную жену - Макрон оконфузился на пресс-конференции Просмотров: 1386
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
26
 Просмотров: 7921
Больше всего комментируют
12
Пророссийским силам не дали провести марш
4
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
3
Приватбанк списал почти 6 млрд. грн. кредитов Коломойского
3
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
2
За день нацисты уничтожили 9 тыс. евреев
Голосов: 1621
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua