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понедельник, 17 февраля 2020 17:46

"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета

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&quot;Я тебе все лицо порежу!&quot;: в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Фото: скрин из видео

В России в самолете рейса Санкт-Петербург - Сочи пьяная пассажирка устроила дебош. Женщина пела шансон и угрожала травмировать пассажиров.

Об этом пишет Flashnord.

Пассажирка громко ругалась и угрожала находящимся на борту. Утверждала, что за 2 дня до рейса вышла из психиатрической больницы. Во время посадки лайнера женщина встала с места, чтобы физически разобраться с одним из пассажиров. Ее остановил сотрудник авиакомпании.

В Сочи при выходе из самолета женщина снова начала хулиганить. На место вызвали полицию.

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В одном из детских садов Москвы к 75-летию победы во Второй мировой войне выдали календарь в военном стиле, главными героями которого являются дети. На одном плакате мальчик снят в гимнастерке с окровавленной головой, а на втором - 3 мальчика стреляют из автоматов ППШ и винтовки ПТРД.

Фотосессия для календаря была сделана в детском саду.

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