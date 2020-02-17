"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета

Фото: скрин из видео

В России в самолете рейса Санкт-Петербург - Сочи пьяная пассажирка устроила дебош. Женщина пела шансон и угрожала травмировать пассажиров.

Об этом пишет Flashnord.

Пассажирка громко ругалась и угрожала находящимся на борту. Утверждала, что за 2 дня до рейса вышла из психиатрической больницы. Во время посадки лайнера женщина встала с места, чтобы физически разобраться с одним из пассажиров. Ее остановил сотрудник авиакомпании.

В Сочи при выходе из самолета женщина снова начала хулиганить. На место вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение

В одном из детских садов Москвы к 75-летию победы во Второй мировой войне выдали календарь в военном стиле, главными героями которого являются дети. На одном плакате мальчик снят в гимнастерке с окровавленной головой, а на втором - 3 мальчика стреляют из автоматов ППШ и винтовки ПТРД. Фотосессия для календаря была сделана в детском саду.