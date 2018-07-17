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среда, 18 июля 2018 06:06

"Я никогда не был счастливее" - человек построил уединенный сказочный дом
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Бывший лондонский лифтер 31-летний Крис Харбор продал недвижимость стоимостью $ 500 тыс., бросил работу и переехал в лес в Уэльсе. Построил там эко-дом в стиле хоббитов из фильмов по мотивам произведений Джона Толкина.

Жизнь в столице не давало ощущение полноценности. А сейчас чувствует себя самым счастливым в жизни, рассказал мужчина Daily Mail

31-летний Крис Харбор построил эко-дом в стиле хоббитов в лесу в Уэльсе
Фото: Daily Mail
31-летний Крис Харбор построил эко-дом в стиле хоббитов в лесу в Уэльсе
31-летний Крис Харбор построил эко-дом в стиле хоббитов в лесу в Уэльсе
31-летний Крис Харбор построил эко-дом в стиле хоббитов в лесу в Уэльсе
Кровать Криса стоит под вентиляционным отверстием в крыше

Имение Харбор находится на участке площадью 7,5 га. На нем построил дом из экологически чистых материалов, которые смог найти в интернет-магазине. Использовал дерево и раствор из глины, песка и соломы. Выбирал экологически чистые материалы. Для окон взял стекла из старого дома матери. Единственное синтетическая часть здания - крыша. Строительство обошлось в около $ 5,3 тыс. Начал его, когда продал свою недвижимость. На возведение дома потратил полтора года.

"У меня была абсолютно нормальная жизнь в Лондоне. Я взял под залог квартиру и дом общей стоимостью около $ 530 тыс. Имел машину, электричество, водоснабжение, интернет, телевидение. Счета и кредиты. Просыпался, шел на работу. Развлекался с друзьями на выходных. но я не чувствовал себя полноценно. Не было времени на все вещи, которые хотел бы делать. Или был слишком усталым для них ", - вспоминает Крис.

Семья подумала, что я немного спятил

Мужчина убежден, что комфортная жизнь важнее денег.

"Я неплохо зарабатывал. Но каждый стремился засунуть руку мне в карман, пока там ничего не оставалось. Мысль о том, что проведу 2/3 жизни работая, не имея времени на общение и хобби, не казалась правильной. А сейчас я не думаю о деньгах. Видимо, сейчас у меня их больше, чем тогда. У меня нет никаких обязательств, которыми я должен беспокоиться. И только осознание этого делает меня гораздо счастливее ", - говорит.

Дом и деревянная мастерская рядом питаются от солнечных батарей и является энергонезависимым. Это первая попытка Криса построить что-то. Почти все работы он выполнял сам. Друзья и семья помогали незначительно.

Автор: Daily Mail
  Макет хоббитского домика в мастерской Криса
Макет хоббитского домика в мастерской Криса

"Семья подумала, что я немного спятил. На первый взгляд, мои дела шли хорошо. Поэтому они, вероятно, подумали так. Или что я глуп, потому что финансово это было невыгодное решения. Но для моего благополучия оно было правильным ", - говорит мужчина.

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"Когда я въехал сюда, лето заканчивалось. Я подумал, что это будет настоящий вызов. Мне будет одиноко. Но я начал испытывать от этого удовольствие ", - вспоминает. Кроме того, что иногда залетают летучие мыши или поселяются мыши, с домом нет проблем, говорит мужчина. Он может простоять 20 лет. А если за ним хорошо заботиться, то и дольше. Теперь Крис планирует построить в полноценную усадьбу с двухэтажным домом и большей мастерской.

"Я буду наблюдать как течет вода, как движется солнце. Чтобы построить дом, в котором я проживу всю оставшуюся жизнь ", - говорит.

Со своей бывшей подругой Харбор разошелся как раз перед большим переездом. Теперь у него есть нова - Дот. Она приезжает к нему три раза в неделю.

Автор: Daily Mail
  Новая подруга Криса Дот считает его дом волшебным
Новая подруга Криса Дот считает его дом волшебным

"Когда я впервые увидела, как Крис строит дом, была заинтригована. Рассмотрела и поняла, что он по-настоящем волшебный. Жить таким образом - это удивительно. Здесь всегда есть чем заняться. И это прекрасно ", - делится впечатлениями женщина.

"Мне нужны были изменения и я их сделал. И я не вернусь. Моя жизнь в сотни раз более много сейчас. Я чувствую себя более полноценным и счастливым, чем когда-либо прежде ", - говорит Крис.

69-летняя Энн и 66-летний Брайан Бейли из английского Вулверхэмптон 28 лет превращали свой двор на сад. Высадили сотни растений и построили декоративные сооружения у себя во дворе. Пара потратила на это $ 35,7 тыс. Теперь принимают до 300 посетителей в день.

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