"Я думала, что умру" - белорусские силовики изнасиловали участницу протеста дубинкой

Белорусские силовики изнасиловали протестующую. Фото: unn.com.ua

Белорусскую протестующую задержали силовики и жестоко изнасиловали дубинкой.

Ее историю рассказало шведское издание ETC.

Женщину и двух ее подруг задержали силовики на протесте против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка. Их закрыли в автозаке, позже отвезли в тюрьму.

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"Силовики были абсолютно спокойны, когда пришли за мной в коридор. Разрешили сказать несколько слов моим друзьям. Только слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Были тихие, но не агрессивные. Я думала, они везут меня туда, чтобы просто поставить несколько вопросов", - рассказала пострадавшая.

Как только дверь комнаты для допросов закрылись, силовики начали ее насиловать.

"Анус, вагина, рот. Они использовали дубинки. Сначала женщина подумала, что ее будут бить по спине. Однако с нее сняли штаны", - пишет издание.

По словам пострадавшей, она потеряла сознание. Когда пришла в себя поняла, что дубинкой ей выбили зубы. У нее осталось 5 здоровых зубов.

"Я думала, что умру. Они были похожи на машины, а не на людей", - вспоминала женщина.

После инцидента ее отвезли в больницу, где сделали переливание крови и операцию. Пока что неизвестно, сможет ли женщина в будущем иметь детей.

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