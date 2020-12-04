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пятница, 04 декабря 2020 17:12

"Я думала, что умру" - белорусские силовики изнасиловали участницу протеста дубинкой

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&quot;Я думала, что умру&quot; - белорусские силовики изнасиловали участницу протеста дубинкой
Белорусские силовики изнасиловали протестующую. Фото: unn.com.ua

Белорусскую протестующую задержали силовики и жестоко изнасиловали дубинкой.

Ее историю рассказало шведское издание ETC.

Женщину и двух ее подруг задержали силовики на протесте против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка. Их закрыли в автозаке, позже отвезли в тюрьму.

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"Силовики были абсолютно спокойны, когда пришли за мной в коридор. Разрешили сказать несколько слов моим друзьям. Только слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Были тихие, но не агрессивные. Я думала, они везут меня туда, чтобы просто поставить несколько вопросов", - рассказала пострадавшая.

Как только дверь комнаты для допросов закрылись, силовики начали ее насиловать.

"Анус, вагина, рот. Они использовали дубинки. Сначала женщина подумала, что ее будут бить по спине. Однако с нее сняли штаны", - пишет издание.

По словам пострадавшей, она потеряла сознание. Когда пришла в себя поняла, что дубинкой ей выбили зубы. У нее осталось 5 здоровых зубов.

"Я думала, что умру. Они были похожи на машины, а не на людей", - вспоминала женщина.

После инцидента ее отвезли в больницу, где сделали переливание крови и операцию. Пока что неизвестно, сможет ли женщина в будущем иметь детей.

23 июле в Одесской области мужчина изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду.

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Дата
04
декабря

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