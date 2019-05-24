9-классник на последнем звонке напал на депутата от партии Путина

Школьник возмущался тем, что депутат принадлежит к партии "Единая Россия". Фото: из открытых источников

Ученик девятого класса школы в поселке Юрино в Марий Эл ударил депутата парламента республики Екатерину Вахитову во время последнего звонка.

Мальчик возмущался тем, что депутатка состоит в партии "Единая Россия", об этом сообщает издание "PROГород".

Школьник ударил депутатку, когда та выступала в зале перед учениками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах

В районном отделе образования сообщили, что не собираются принимать меры к ученику, поскольку "ребенок больной" и у него есть инвалидность. Представитель депутата заявила, что "мальчик психически нездоров".

В региональном управлении МВД рассказали, что депутат написала заявление в полицию, проводится проверка.

В России хотят запретить компьютерную игру Minecraft, потому что она плохо влияет на брак и вызывает агрессию. Игра Minecraft создана по принципу свободы действия. В ней персонаж может исследовать игровую среду, покупать предметы, общаться с другими персонажами и убивать их.