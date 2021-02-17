99-летнего мужа королевы Елизаветы II госпитализировали

Принцу Филиппу стало плохо. Фото: Reuters

Герцога Эдинбургского, принца 99-летнего Филиппа, мужа королевы Елизаветы II госпитализировали после того, как ему стало плохо.

Об этом сообщил BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета II в 9-й раз стала прабабой

Принца доставили в больницу Эдуарда VII в Лондоне.

Его госпитализировали в качестве меры пресечения по совету врача. Он останется в больнице на несколько дней для отдыха.

Телеканал Channel 4 включил дип-фейк после рождественской речи королевы Елизаветы II.