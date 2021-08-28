98 пострадавших и более 10 жертв - снова взрываются военные склады

Спасатели продолжают искать пропавших во время взрывов на военном складе. Фото: instagram/taraznews.kz.

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросла до 12 человек.

На складе спасатели нашли тела еще трех работников, которые ликвидировали последствия взрыва вблизи пограничного города Тараз.

Информацию о них устанавливают передает местное издание Tengrinews.

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Ранения и травмы получили 50 спасателей. В общем - 98 человек.

Поиски пропавших без вести продожуються.

На юге Казахстана на территории военной части вблизи пограничного города Тараз 26 августа взорвались боеприпасы. Взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. Власти страны начали эвакуацию, движение на дорогах перекрыли.