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четверг, 30 сентября 2021 13:56

96-летняя немка сбежала из дома престарелых, чтобы не судили за нацистские преступления

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96-летняя немка сбежала из дома престарелых, чтобы не судили за нацистские преступления
Ирмгард Фурхнер в юности, бывшая секретарь концлагеря "Штуттгоф". Ее обвиняют в соучастии в убийстве более чем в 11 тыс. человек. В день начала суда ей удалось сбежать / Blick

96-летняя немка, которую обвинили в пособничестве убийству узников нацистского концлагеря, сбежала из дома престарелых.

Она работала секретарем в концлагере, когда была подростком. Суд над ней должен был начаться в четверг, 30 сентября. Об этом пишет Independent.

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Судья Доминик Гросс выдал ордер на арест Ирмгард Фурхнер после того, как она не прибыла в суд в городке Итцехо к северу от Гамбурга. Перед этим она покинула дом престарелых в городе Квикборне на такси. Ее в последний раз видели садящейся в такси утром в четверг, 30 сентября. Вероятно, она направлялась к местной железнодорожной станции. После этого ее след пропал.

Фурхнер обвинили в содействии убийству в 11 387 делах и в соучастии в семи случаях покушения на убийство. С 18 до 20 лет она работала первым секретарем коменданта концлагеря "Штуттгоф" недалеко от Гданьска у майора СС Пауля Вернера Хоппе с июня 1943-го по апрель 1945 года.

Она сообщала прокурорам, что ничего не знает о казнях в лагере и о систематических убийствах евреев, польских партизан и советских военнопленных. Хотя, по сообщениям немецких СМИ, из ее кабинета был виден крематорий лагеря. В этом нацистском лагере смерти убили более 65 тыс. заключенных.

В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 года расстреляли 22 тыс. евреев. Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.

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Дата
30
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