95-летнего бывшего охранника концлагеря экстрадировали в Германию

Фридриха Карла Бергера обвинили в участии в Холокосте. Фото: Министерство юстиции США

США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера.

В феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе разрешил экстрадицию. Суд выяснил, что в 1945 году он добровольно служил охранником заключенных в системе лагерей Нойенгамме. Большинство заключенных там были из СССР, Нидерландов и Польши, сообщает Министерство юстиции США.

Во время принудительной эвакуации в главный лагерь Нойенгамме в 1945 году погибли около 70 заключенных. Они 2 недели провели в нечеловеческих условиях.

В ноябре 2020 года апелляционный совет по иммиграционным делам подтвердил решение о депортации Бергера. Подсудимый признал, что никогда не просил о переводе со службы охраны концлагеря. Он продолжает получать пенсию из ФРГ за его труд в Германии, включая службу в военное время.

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Бергер имеет немецкое гражданство, он проживает в штате Теннесси. В США живет с 1959 года. В субботу он вылетел во Франкфурт, где его допросят следователи.

Немецкие прокуроры обвинили бывшего 100-летнего охранника концлагеря в соучастии в 3518 убийствах во время Второй мировой войны. По данным немецких властей, мужчина сознательно и добровольно помог убивать людей во время Холокоста.