90 миротворцев ООН заразились коронавируса

Всех военнослужащих поместили на карантин. Фото: Reuters

В Ливане около 90 миротворцев ООН заразились коронавирусной инфекцией.

Так, 88 зараженных военнослужащих входят в состав одного подразделения. Об этом сообщает LBCI.

"Все они были помещены на карантин согласно необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что временные силы ООН в Ливане находятся в южной части страны с 2006 года с целью оказать поддержку ливанским сухопутным и военно-морским силам в улучшении их потенциала и обеспечивать мир в данном районе.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек. Выздоровели от болезни за сутки - 547.