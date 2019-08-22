8-летний мальчик катался на украденном авто на скорости 140 км/час

В Германии 8-летний мальчик угнал авто у папы и катался на шоссе

В Германии 8-летний мальчик угнал авто у отца и катался со скоростью 140 км/ч.

В полицию обратилась мать, которая заметила, что сын исчез вместе с машиной, пишет hromadske.

Мальчик на Volkswagen Golf припарковался у обочины. Включил сигнал аварийной помощи и выставил треугольник.

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Малолетнего водителя нашли полицейские. Он сказал, что хотел покататься, а потом расплакался.

Мать мальчика сообщила, что сын занимался картингом и водил на настоящем авто на частной территории.

В результате инцидента никто не пострадал.

Водитель автомобиля Jaguar S-Type"протянул патрульного полицейского несколько десятков метров в Днипре.