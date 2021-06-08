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вторник, 08 июня 2021 14:40

800 задержанных на трех континентах: правоохранители провели масштабную спецоперацию

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800 задержанных на трех континентах: правоохранители провели масштабную спецоперацию
Среди изъятых вещей были памятные вещи из фильмов "Крестный отец" / Федеральная полиция Австралии

Более 800 подозреваемых арестовали по миру после того, как их обманом заставили использовать приложение для обмена зашифрованными сообщениями, который контролировало ФБР. В этой глобальной спецоперации под названием "Троянский щит" принимали участие, наряду с США, Австралия, Австрия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Литва, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания вместе с органами Шотландии.

Во время операции устройства с приложением ANOM были тайно распространены среди преступников, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже заговоре по убийствам. Об этом пишет ВВС.

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Среди мишеней правоохранителей были наркобанды и люди, связанные с мафией. Во время операции, в которую привлекли более 10 стран, также изъяли наркотики, оружие, роскошные автомобили и наличные. В частности, 8 т кокаина, 250 единиц оружия и более $48 млн в различных мировых валютах и ​​криптовалюте.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция "нанесла тяжелый удар по организованной преступности" в мире.

Офицеры смогли прочитать миллионы сообщений в "реальном времени" с описанием заговоров об убийстах, планов массового ввоза наркотиков и других схем. Всего к операции привлекли около 9000 полицейских мира. Дело позволило предотвратить десятки убийств и других преступлений.

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Дата
08
июня

Вышли "Охотники за привидениями"

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