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понедельник, 08 марта 2021 13:25

8 человек умерли после вакцинации. Власть дала объяснения

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8 человек умерли после вакцинации. Власть дала объяснения
В Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний заявили, что смерти не связаны с вакцинами. Фото: Reuters

В Южной Корее зафиксировали 8 смертей после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Расследование показывает, что связи между вакцинацией и смертями нет, заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен, передает Reuters.

Органы здравоохранения расследовали 8 смертей, в которых наблюдались побочные реакции на AstraZeneca.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между неблагоприятной реакцией после вакцинации и их смертью", - заявил Чон Ын Кен.

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Республика Корея начала вакцинацию лиц из группы риска в конце февраля. Сейчас там более 300 тыс. человек получили вакцину.

Жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины против коронавируса. В среднем ежесуточно вводится примерно 7,93 миллиона доз.

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Дата
08
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