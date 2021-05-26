7-летняя дочь погибшего Джорджа Флойда поинтересовалась, что можно съесть в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с семьей убитого полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Встреча состоялась в годовщину его смерти.
Байден поговорил с семьей Флойда в Белом доме, пишет CBS News.
Во время общения 7-летняя дочь умершего Джанна Флойд обратилась к Байдену, потому что хотела есть.
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"Я действительно голодна. У тебя есть какой-то перекус?", - спросила девочка.
Президент в шутку добавил, что "его жена убила бы его", если бы ребенка никто не накормил.
Джанне дали мороженого, сырные чипсы и шоколадное молоко.
Biden says that when George Floyd's daughter Gianna visited the White House on Tuesday, she said to him, "I'm really hungry, do you have any snacks?"— CBS News (@CBSNews) May 25, 2021
"My wife would kill me — we gave her some ice cream, she had some Cheetos, and I think she had some chocolate milk," he says pic.twitter.com/Dud2x5v4Gy
25 мая 2020-го, год назад, белый полицейский Дерек Шовин задушил при аресте 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Арест произошел по подозрению в использовании поддельной банкноты в $20. Во время ареста Шовин стоял коленом на шее Флойда 9 мин и 29 сек после того, как тот лежал лицом вниз в наручниках на асфальте. Два других полицейских, Александр Куенг и Томас Лейн, помогли задерживать Флойда. Четвертый полицейский Тоу Тао не позволил посторонним вмешиваться.
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