7-летняя дочь погибшего Джорджа Флойда поинтересовалась, что можно съесть в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с семьей убитого полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Встреча состоялась в годовщину его смерти.

Байден поговорил с семьей Флойда в Белом доме, пишет CBS News.

Во время общения 7-летняя дочь умершего Джанна Флойд обратилась к Байдену, потому что хотела есть.

"Я действительно голодна. У тебя есть какой-то перекус?", - спросила девочка.

Президент в шутку добавил, что "его жена убила бы его", если бы ребенка никто не накормил.

Джанне дали мороженого, сырные чипсы и шоколадное молоко.

