79-летняя монахиня украла $835 тыс. и спустила в казино

79-летнюю Мэри Маргарет Кройпер могут посадили в тюрьму на 40 лет. Фото: KCAL9

Жители Лос-Анджелеса, США, 79-летней монахине-пенсионерке Мэри Маргарет Кройпер, которая была директором католической школы Святого Джеймса, предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в отмывании денег.

Об этом сообщило издание CBS.

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Женщина признала себя виновной в хищении $ 835 тыс. из школьного фонда. Деньги она потратила на азартные игры.

Кройпер в течение 10 лет отвечала за школьный фонд. До сентябрю 2018 года она воровала оттуда деньги.

Также ее обвиняют в том, что она заставляла сотрудников Сент-Джеймса менять и уничтожать финансовые записи во время школьных проверок.

Ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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